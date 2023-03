Il piano della Difesa per colmare le lacune italiane sui carri armati (Di domenica 12 marzo 2023) L’Italia sta valutando la possibilità di acquistare 125 carri armati e veicoli da combattimento di fanteria per colmare alcune lacune in attesa di completare progetti di lungo termine, secondo quanto scritto da DefenseNews. Il conflitto in Ucraina ha riportato l’attenzione degli Stati maggiori e degli addetti ai lavori alle tradizionali operazioni belliche terrestri. Nel frattempo è cresciuta in Italia la preoccupazione per l’obsolescenza e l’esaurimento delle scorte di carri armati Ariete e di veicoli da combattimento Dardo. Giovedì scorso, davanti alla commissione parlamentare per la Difesa, il Segretario generale della Difesa, generale Luciano Portolano, ha dichiarato che si stanno valutando soluzioni per colmare ... Leggi su formiche (Di domenica 12 marzo 2023) L’Italia sta valutando la possibilità di acquistare 125e veicoli da combattimento di fanteria peralcunein attesa di completare progetti di lungo termine, secondo quanto scritto da DefenseNews. Il conflitto in Ucraina ha riportato l’attenzione degli Stati maggiori e degli addetti ai lavori alle tradizionali operazioni belliche terrestri. Nel frattempo è cresciuta in Italia la preoccupazione per l’obsolescenza e l’esaurimento delle scorte diAriete e di veicoli da combattimento Dardo. Giovedì scorso, davanti alla commissione parlamentare per la, il Segretario generale, generale Luciano Portolano, ha dichiarato che si stanno valutando soluzioni per...

