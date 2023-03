Il Pd entra nell'era Schlein: "Estirperemo capi bastone e cacicchi" (Di domenica 12 marzo 2023) AGI - Unità nel cambiamento. Con questo spirito viene battezzato il Partito democratico dell'era Schlein. L'assemblea della Nuvola, con l'elezione di Stefano Bonaccini alla carica di presidente, conferma questa parola d'ordine. Che è anche un'aspirazione. "Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano", dice il presidente dell'Emilia-Romagna salendo sul palco. Un antico proverbio africano, citato più volte da Bonaccini. I due sono abituati a lavorare gomito a gomito: lo hanno fatto a lungo e senza problemi in giunta regionale, a Bologna. Un rinnovato tandem, dunque, sugellato dall'abbraccio fra i due in apertura dei lavori. E poi le braccia alzate sul palco, come fanno i pugili al termine di un incontro, combattuto ma leale. Resta da vedere se segretaria e presidente riusciranno a tenere lontane le correnti che, al contrario, rimangono sul piede di guerra, seppure ... Leggi su agi (Di domenica 12 marzo 2023) AGI - Unità nel cambiamento. Con questo spirito viene battezzato il Partito democratico dell'era. L'assemblea della Nuvola, con l'elezione di Stefano Bonaccini alla carica di presidente, conferma questa parola d'ordine. Che è anche un'aspirazione. "Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano", dice il presidente dell'Emilia-Romagna salendo sul palco. Un antico proverbio africano, citato più volte da Bonaccini. I due sono abituati a lavorare gomito a gomito: lo hanno fatto a lungo e senza problemi in giunta regionale, a Bologna. Un rinnovato tandem, dunque, sugellato dall'abbraccio fra i due in apertura dei lavori. E poi le braccia alzate sul palco, come fanno i pugili al termine di un incontro, combattuto ma leale. Resta da vedere se segretaria e presidente riusciranno a tenere lontane le correnti che, al contrario, rimangono sul piede di guerra, seppure ...

