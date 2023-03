Il Pd di Schlein sempre più ‘rosa’: due sannite nella direzione nazionale del partito (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’è sempre una prima volta. Ed è doppia questa volta: Floriana Fioretti e Antonella Pepe entrano nella direzione nazionale del Pd, fortemente volute dalla nuova segretaria di partito Elly Schlein. Pepe, nel Sannio, era stata tra le più strenue sostenitrici della neo segretaria, Fioretti aveva invece coordinato il comitato a sostegno dell’altro candidato Bonaccini. “Celebriamo l’elezione di Floriana Fioretti e Antonella Pepe quali componenti della direzione nazionale del partito Democratico. E’ la prima volta, dalla fondazione del partito, che un sannita ricopre questa carica. Floriana Fioretti è capogruppo PD al Comune di Benevento ed è stata coordinatrice ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’èuna prima volta. Ed è doppia questa volta: Floriana Fioretti e AntoPepe entranodel Pd, fortemente volute dalla nuova segretaria diElly. Pepe, nel Sannio, era stata tra le più strenue sostenitrici della neo segretaria, Fioretti aveva invece coordinato il comitato a sostegno dell’altro candidato Bonaccini. “Celebriamo l’elezione di Floriana Fioretti e AntoPepe quali componenti delladelDemocratico. E’ la prima volta, dalla fondazione del, che un sannita ricopre questa carica. Floriana Fioretti è capogruppo PD al Comune di Benevento ed è stata coordinatrice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : .@raffaellapaita: “Noi sempre al fianco di #Bucci. Il #Pd di #Schlein? Un partito che non vuole le autostrade è lon… - elio_vito : ??Ancora post sessisti e omofobi di politici e scritte sui muri con la svastica contro Schlein. La destra vittimist… - GervasioHya : @HuffPostItalia Non si preoccupi perché la Schlein y la più Democristiana che ci sia sarà una segretaria incapace d… - LoredanaDiMaio3 : RT @Siciliano741: La #Schlein ringrazia Letta,ovvero l'uomo che ha consegnato l'Italia alla Meloni con le sue scelte draghiane. Se il buong… - Massimo12303371 : @simonebaldelli Però cambiano i capigruppo e li sostiscono con due fedelissimi della Schlein, come sempre nel PD nessuno si fida degli altri -