Il Papa | Sogno una chiesa in mezzo alla gente e senza clericalismo  

Leggi su agi

(Di domenica 12 marzo 2023) AGI - "Una cosa che mi fa soffrire molto è la globalizzazione dell'indifferenza, girare la faccia dall'altra parte e dire: A me che importa? Non mi interessa! Non è un mio problema!". Cosi'Francesco in una intervista esclusiva a ilfattoquotidiano.it in occasione dei 10 anni del suo Pontificato. "Quando hanno chiestosenatrice a vita Liliana Segre, sopravvissutaShoah, quale parola scrivere al binario 21 della Stazione di Milano dove partivano i treni per i campi di concentramento nazisti, non ha avuto dubbi e ha detto: 'Indifferenza'. Nessuno aveva pensato a quella parola", continua Bergoglio. "Fa riflettere perché quel massacro di milioni di persone è avvenuto nell'indifferenza vigliacca di tanti che hanno preferito girare la faccia dall'altra parte e dire: 'A me che importa?'". Francesco poi aggiunge: "Recentemente, ...