Il Palazzo si prepara all’arrivo di Harry e Meghan Markle

Leggi su velvetmag

(Di domenica 12 marzo 2023) I rapporti trae la Famiglia Reale sono ancora molto tesi. Eppure i Sussex non hanno ancora confermato, né rifiutato l’invito a partecipare alla cerimonia di incoronazione di Carlo e Camilla, prevista il 6 maggio prossimo. Il Daily Mail ha rivelato in esclusiva che Buckingham Palace sta pianificando tutto considerando una risposta positiva da parte della coppia. Le fonti hanno affermato che il personale che si occupa dell’organizzazione dell’evento e della logistica ha ricevuto ordini di includerenei piani per l’evento. Il duca e la duchessa di Sussex non hanno ancora accettato formalmente l’invito da parte di re Carlo. È probabile che nelle prossime settimane avranno luogo le trattative sugli eventi ai quali parteciperà la coppia, su dove si siederanno, cosa indosseranno e tutto quanto ...