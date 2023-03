Il Napoli vince lo scudetto se… ma soprattutto quando (Di domenica 12 marzo 2023) Ormai non è una questione di se, ma di quando. Classifica di Serie A alla mano, infatti, è chiaro a tutti che il Napoli vincerà lo scudetto. Il vantaggio di 18 punti su chi insegue dopo 26 gare di campionato è enorme, mai successo nulla di simile prima d'ora. Ecco perché la questione si sposta sul quando il Napoli vincerà lo scudetto. C’è la data: 3 maggio Con 18 punti di vantaggio sulla seconda, le proiezioni sono presto fatte: il Napoli, mantenendo questo vantaggio costante, vincerebbe il campionato con cinque giornate di anticipo. Ovvero già il 3 maggio in trasferta contro l'Udinese. Si tratta di un dato che, con 12 gare ancora da giocare, potrà subire delle modifiche, a seconda dei risultati della squadra di ... Leggi su gqitalia (Di domenica 12 marzo 2023) Ormai non è una questione di se, ma di. Classifica di Serie A alla mano, infatti, è chiaro a tutti che ilrà lo. Il vantaggio di 18 punti su chi insegue dopo 26 gare di campionato è enorme, mai successo nulla di simile prima d'ora. Ecco perché la questione si sposta sulilrà lo. C’è la data: 3 maggio Con 18 punti di vantaggio sulla seconda, le proiezioni sono presto fatte: il, mantenendo questo vantaggio costante,rebbe il campionato con cinque giornate di anticipo. Ovvero già il 3 maggio in trasferta contro l'Udinese. Si tratta di un dato che, con 12 gare ancora da giocare, potrà subire delle modifiche, a seconda dei risultati della squadra di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stebellentani : @cicciovalenti A questa Inter Conte non servirebbe a nulla. Il Napoli vince con Spalletti che dice che Kim è il mig… - ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - GiovanniBen7 : #lbei Reggio Emilia vince lo scontro contro Napoli per 80-62. Il miglior marcatore tuttavia è della squadra campan… - Cosma74 : @GioNeroBlu Se vince il Napoli a me fa anche piacere, sinceramente . Ma poi vedi sti pagliacci e capisci perché è u… - andrea_esp25 : Lo spareggio salvezza se lo aggiudica la @PallacReggiana ai danni di un @basket_napoli in estrema difficoltà -