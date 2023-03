Il Napoli subito a lavoro a Castel Volturno, le ultime su Meret (Di domenica 12 marzo 2023) Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno dopo la brillante vittoria di ieri contro l'Atalanta, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro l'Eintracht Francoforte, ritorno dell'ottavo di finale di Champions League in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore 21). Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico. Il resto del gruppo, dopo una prima parte di attivazione in palestra e campo, ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto. Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Meret si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 12 marzo 2023) Ilha svolto una seduta di allenamento mattutina adopo la brillante vittoria di ieri contro l'Atalanta, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro l'Eintracht Francoforte, ritorno dell'ottavo di finale di Champions League in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore 21). Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svoltodi scarico. Il resto del gruppo, dopo una prima parte di attivazione in palestra e campo, ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto. Raspadori ha fattopersonalizzato in campo. Lozano ha svolto parte delin gruppo e parte personalizzato in campo.si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della ...

