Il Napoli sa sempre cosa fare (Di domenica 12 marzo 2023) La tecnica e la tattica Subito dopo la fine di Napoli-Atalanta, nella sua analisi postpartita scritta a caldo, Massimiliano Gallo ha giustamente sottolineato l'importanza capitale del gol di Khvicha Kvaratskhelia. Al di là della cifra estetica dell'azione, e ne parleremo, in quel momento la gara è come se si fosse stappata. Tra l'altro il Napoli era anche reduce da una sconfitta, da una partita senza gol segnati, quindi quella rete è stata ancora più pesante. E allora, ripetiamo, è giusto celebrare il talento, la tecnica, la giocata meravigliosa del singolo. A mente fredda, com'è nello spirito di questa rubrica, c'è da raccontare – e da celebrare, perché no – anche altro: il modo in cui il Napoli ha costruito quel gol e quindi la vittoria di ieri. L'azione che permette a Kvara di slalomeggiare contro la difesa dell'Atalanta è infatti ...

