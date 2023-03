Il Napoli risponde ai gufi e ai salotti del Nord con una grande prestazione (Di domenica 12 marzo 2023) Cesare – Caro Guido e il Napoli risponde ai gufi e ai salotti del Nord zittendoli con una grande prestazione. Vittoria meritatissima contro l’Atalanta che, e non era mai successo in passato, ha effettuato un solo tiro degno di nota in tutta la partita e al 73’. Guido – Cesare è stato nel secondo tempo un Napoli stellare. Dopo un primo tempo più equilibrato e di lavoro ai fianchi poi il Napoli è venuto fuori nella ripresa. Infatti ha alzato il ritmo e ha inanellato gol e occasioni da rete. Ed è stata impressionante l’aggressività dimostrata dagli azzurri dopo il primo gol andando alla ricerca del secondo per chiudere la partita e per evitare un eventuale reazione dell’Atalanta. Cesare – Oggi commentare senza osannare è difficile. Il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) Cesare – Caro Guido e ilaie aidelzittendoli con una. Vittoria meritatissima contro l’Atalanta che, e non era mai successo in passato, ha effettuato un solo tiro degno di nota in tutta la partita e al 73’. Guido – Cesare è stato nel secondo tempo unstellare. Dopo un primo tempo più equilibrato e di lavoro ai fianchi poi ilè venuto fuori nella ripresa. Infatti ha alzato il ritmo e ha inanellato gol e occasioni da rete. Ed è stata impressionante l’aggressività dimostrata dagli azzurri dopo il primo gol andando alla ricerca del secondo per chiudere la partita e per evitare un eventuale reazione dell’Atalanta. Cesare – Oggi commentare senza osannare è difficile. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizion… - napolista : Il Napoli risponde ai gufi e ai salotti del Nord con una grande prestazione Ha sorpreso l’autorevolezza e la tranq… - infoitsport : [FINALE] - Primavera1, Atalanta-Inter 2-0: la Dea risponde a Milan e Napoli muovendo la classifica - Hester_4095 : RT @LaNapulagna: Il #Milan chiama e l'#Inter risponde. Grande partita a La Spezia e in attesa di #NapoliAtalanta i nerazzurri si portano a… - Antonioroccia86 : @LucaMktg @sscnapoli Non risponde più ha detto faceva e diceva,non hanno un euro e si espongono a denunce penali, a… -