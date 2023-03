Il murale più lungo d’Italia creato da Noah nel borgo medievale di Arena nel Vibonese (Di domenica 12 marzo 2023) Si trova ad Arena , borgo medievale in provincia di Vibo Valentia , il murale più lungo d’Italia, inaugurato due giorni fa. L’opera d’arte lunga 300 metri , che ha interessato un tratto della strada... Leggi su feedpress.me (Di domenica 12 marzo 2023) Si trova adin provincia di Vibo Valentia , ilpiù, inaugurato due giorni fa. L’opera d’arte lunga 300 metri , che ha interessato un tratto della strada...

Il murale più lungo d'Italia creato da Noah nel borgo medievale di Arena nel Vibonese Si trova ad Arena , borgo medievale in provincia di Vibo Valentia , il murale più lungo d'Italia, inaugurato due giorni fa. L'opera d'arte lunga 300 metri , che ha interessato un tratto della strada provinciale 58 (costeggiando la parte sud dell'abitato) è stata ...