Il mare grosso, l’inversione di marcia, il crac della barca e la fuga degli scafisti. Il naufragio di Cutro ricostruito da una superstite (Di domenica 12 marzo 2023) «Appena giunta vicino alla spiaggia italiana, nel tardo pomeriggio del 25 febbraio, uno scafista turco ci ha detto che eravamo giunti in Italia e che potevamo salire sopra coperta per pochi minuti. Abbiamo fatto pure un piccolo video inneggiando alla fine del viaggio, anche se non riuscivamo a vedere la costa». Inizia così il racconto di una donna sopravvissuta al naufragio avvenuto davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Malgrado l’annuncio dello scafista, spiega la donna all’Adnkronos, «l’imbarcazione spegneva il motore senza navigare verso costa», mentre uno dei due scafisti «faceva dei video con il proprio cellulare dicendo a un trafficante che i suoi migranti erano arrivati in Italia». Sull’imbarcazione, però, tra i migranti iniziavano a sollevarsi ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) «Appena giunta vicino alla spiaggia italiana, nel tardo pomeriggio del 25 febbraio, uno scafista turco ci ha detto che eravamo giunti in Italia e che potevamo salire sopra coperta per pochi minuti. Abbiamo fatto pure un piccolo video inneggiando alla fine del viaggio, anche se non riuscivamo a vedere la costa». Inizia così il racconto di una donna sopravvissuta alavvenuto davanti alla spiaggia di Steccato dinella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Malgrado l’annuncio dello scafista, spiega la donna all’Adnkronos, «l’imzione spegneva il motore senza navigare verso costa», mentre uno dei due«faceva dei video con il proprio cellulare dicendo a un trafficante che i suoi migranti erano arrivati in Italia». Sull’imzione, però, tra i migranti iniziavano a sollevarsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : E ancora. Più di mille migranti in balia dello Ionio. Intanto a Cutro i morti salgono a 73: ultima, una bambina di… - MarcoFattorini : Mare grosso e condizioni meteo difficili. Questa notte le motovedette della Guardia Costiera hanno soccorso 211 mig… - PiazzapulitaLA7 : La domanda è solo una. Ed è questa. Chi non ha ordinato l'operazione di salvataggio nella notte di Cutro, quando… - infoitinterno : Il mare grosso, l’inversione di marcia, il crac della barca e la fuga degli scafisti - fiorearisio : @marco36417902 @Lorenzo36522471 @orfini A) facciamo come tutti gli Stati che continuano a non riuscire a bloccare… -