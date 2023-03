Il karaoke Salvini-Meloni? Di indegno c’è solo chi specula sui morti (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole sono pietre, ma sono anche dei boomerang che si ritorcono su chi le ha lanciate se solo si passa a riflettere razionalmente sulla realtà effettuale delle cose. Simona Malpezzi, capogruppo del Partito Democratico, al Senato, ha detto che i leader del centrodestra hanno mostrato “disumanità e cinismo” per essersi ritrovati venerdì sera a festeggiare il cinquantesimo compleanno di Matteo Salvini. Quasi che questa pausa, fra l’altro sobria, avesse impedito al governo di fare il suo dovere che non è quello di piangere le vittime (a ciò ci pensa la coscienza individuale di ciascuno) ma di dare risposte immediate e concrete, realistiche, affinché si evitino, nei limiti del possibile, simili tragedie in futuro. Il karaoke Salvini-Meloni e le polemiche Il refrain che accosta il non accostabile, cioè ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole sono pietre, ma sono anche dei boomerang che si ritorcono su chi le ha lanciate sesi passa a riflettere razionalmente sulla realtà effettuale delle cose. Simona Malpezzi, capogruppo del Partito Democratico, al Senato, ha detto che i leader del centrodestra hanno mostrato “disumanità e cinismo” per essersi ritrovati venerdì sera a festeggiare il cinquantesimo compleanno di Matteo. Quasi che questa pausa, fra l’altro sobria, avesse impedito al governo di fare il suo dovere che non è quello di piangere le vittime (a ciò ci pensa la coscienza individuale di ciascuno) ma di dare risposte immediate e concrete, realistiche, affinché si evitino, nei limiti del possibile, simili tragedie in futuro. Ile le polemiche Il refrain che accosta il non accostabile, cioè ...

