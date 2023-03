Il Grande Gatsby | Come finisce il film con Leonardo DiCaprio?

Leggi su cultweb

(Di domenica 12 marzo 2023) Tratto dal romanzo omonimo di Francis Scott Fitzgerald, Ilha vissuto ben 4 trasposizioni cinematografiche. Un’attenzione che si deve soprattutto all’ambigua personalità del protagonista. Mailde 2013? Partiamo dalla versione realizzata da Baz Luhrmann ne 2013. Qui, dopo l’incidente in cui Myrtle ( Isla Fisher) ha perso la vita,) rivela a Nick (Tobey Maguire) che alla guida della macchina non c’era lui ma la sua amata Daisy (Carey Mulligan). Nonostante questo, però, è pronto a prendersi la colpa di tutto per ilamore provato per la donna. Un sentimento che non è ricambiato completamente, visto che la giovane preferisce la protezione del marito. Nonostante sia consapevole ...