Il gol di Kvaratskhelia è alla Di Canio, non alla Maradona (Di domenica 12 marzo 2023) La partita è stata, ancora una volta, memorabile. Strepitosa. L’Atalanta ridotta a provinciale da settimana corta (anzi, nemmeno a quello), con ripristino di un po’ di quell’ordine platonico nelle cose (Napoli è Napoli, Bergamo è Bergamo: di questo mi assumo, da emigrato incazzato, tutta la responsabilità politica), che non fa mai male. Una meraviglia. Ciò detto, tre sono le cose di cui secondo chi scrive occorre parlare. La prima, la più importante, è che bisogna avere rispetto della sacralità, della storia, del divino, ed anzi delle modalità attraverso cui si compie (si è compiuta?) l’apparizione del divino. Di Kvaratskhelia, di questo fenomeno e del gol da fenomeno che ha segnato parleremo oltre (ed ovviamente); ma per cortesia, si evitino paragoni (prima ancora che blasfemi, molto provinciali, oltre che fortemente idioti) con Maradona, e si evitino ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) La partita è stata, ancora una volta, memorabile. Strepitosa. L’Atalanta ridotta a provinciale da settimana corta (anzi, nemmeno a quello), con ripristino di un po’ di quell’ordine platonico nelle cose (Napoli è Napoli, Bergamo è Bergamo: di questo mi assumo, da emigrato incazzato, tutta la responsabilità politica), che non fa mai male. Una meraviglia. Ciò detto, tre sono le cose di cui secondo chi scrive occorre parlare. La prima, la più importante, è che bisogna avere rispetto della sacralità, della storia, del divino, ed anzi delle modalità attraverso cui si compie (si è compiuta?) l’apparizione del divino. Di, di questo fenomeno e del gol da fenomeno che ha segnato parleremo oltre (ed ovviamente); ma per cortesia, si evitino paragoni (prima ancora che blasfemi, molto provinciali, oltre che fortemente idioti) con, e si evitino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexMilone : Il gol di #Kvaratskhelia raccontato da Francesco #Repice di @Radio1Rai. Radiocronaca divisa in due: emozione e desc… - SerieA : Sono trascorse circa 16 ore da #NapoliAtalanta e ancora non troviamo un aggettivo per QUESTO GOL di Khvicha Kvarats… - pisto_gol : Prezioso come la mitra di San Gennaro, #kvaratskhelia sblocca la gara con un gol da favola, #rrahmani di testa mett… - napolista : Il gol di Kvaratskhelia è alla Di Canio, non alla Maradona La forza del Napoli è simboleggiata da Gollini, forse G… - napolipiucom : “Non può essere vero quel gol”: Van Basten pazzo di Kvaratskhelia #Kvaratskhelia #NapoliAtalanta #vanbasten… -