Il gol che dice tutto su Kvaratskhelia (Di domenica 12 marzo 2023) La bellezza di questo Napoli sfugge alla nostra comprensione. Prende forme diverse e si manifesta in giocatori diversi. Allora diventiamo fanatici, ricorriamo all'idolatria. Ci aggrappiamo come fedeli all'icona di turno: ieri era Osimhen, oggi è Kvaratskhelia, domani sarà Lobotka, o Kim, o Anguissa. Oggi, appunto, è Kvaratskhelia, ritratto in posa mentre è circondato da sette avversari, prima di sbattere la palla in rete con la veemenza di una schiacciata, i difensori dell'Atalanta posterizzati, ridicolizzati, rotti come quei giocattoli che i fotografi di guerra fotografano, o addirittura piazzano, sulle rovine di qualche esplosione per sottolinearne la drammaticità. STEADY PAYWALL Ecco quello che è successo. Ecco quanto poco basta al Napoli per far collassare le difese avversarie, per sgonfiarle come un polmone raggiunto da una pallottola.

