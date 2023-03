Il giorno di Elly Schlein | l' assemblea Pd incorona la nuova leader

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : “Lei, Elly Schlein…con il solito outfit da centro sociale”?? questa è la descrizione spregiativa della segretaria de… - LaStampa : Elly Schlein regina dei social: nel giorno del corteo di Firenze batte tutti per gradimento - icarvsplume : RT @ultimora_pol: Assemblea #PD, Roberto #Speranza: 'È un giorno bello e importante. A testa alta rivendichiamo di aver contribuito alla na… - Profilo3Marco : RT @ultimora_pol: Assemblea #PD, Roberto #Speranza: 'È un giorno bello e importante. A testa alta rivendichiamo di aver contribuito alla na… - loris30999 : RT @ultimora_pol: Assemblea #PD, Roberto #Speranza: 'È un giorno bello e importante. A testa alta rivendichiamo di aver contribuito alla na… -

Si è aperta con un abbraccio traSchlein e Stefano Bonaccini l'assemblea del Partito Democratico che si sta svolgendo oggi a ...per il pianeta" e che avrà due punti principali all'ordine del:...Oggi è ildella verità per il Partito democratico. Ilin cui si capirà se le interlocuzioni delle ultime settimane troveranno una sintesi nell'... Qui su 107 componentipuò contare ...'Unbello e importante, siamo contenti di dare un contributo per la nascita del Pd'. Lo ha detto ... 'Noi non chiediamo niente, decide. Io non sono parte di correnti, siamo un altro partito ...

L'Assemblea nazionale del Partito democratico apre l'era Schlein - Elly Schlein proclamata segretaria del Partito democratico - Elly Schlein proclamata segretaria del Partito democratico RaiNews

Oggi è il giorno della verità per il Partito democratico. Il giorno in cui si capirà se le interlocuzioni delle ultime settimane ...Big e delegati affollano il centro congressi la Nuvola di Roma per la proclamazione ufficiale della segretaria eletta nelle primarie del 26 febbraio e di Stefano Bonaccini presidente del partito. "Un ...