(Di domenica 12 marzo 2023) Su Il, Riccardo Signori commenta la sentenza del Tar Campania che ieri ha dato ragione all’Eintracht autorizzando la vendita dei biglietti per la partita di Champions di mercoledì aaitedeschi. Contro la sentenza si è schierato anche il sindacato di polizia, che minaccia di chiedere danni in caso di scontri, definento la decisione del Tar irrispettosa del lavoro informativo svolto dagli organismi preposti. Il quotidiano dà ragione ai poliziotti. “Stavolta è la polizia che entra in campo, calcia forte, e si ribella minacciando di chiedere i danni. Finalmente si parla anche di danni ai poliziotti: tifiamo per loro”. Signori sottolinea l’estrema rapidità della decisione del Tar, che ci ha messo soltanto 12 ore a decidere per l’okdei tedeschi e che ora lascia tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... padovani_gigi : Leggetevi sul @fattoquotidiano le intercettazioni dal Pirellone e fatevi un esame di coscienza, voi che avete votat… - napolista : Il Giornale sul sì del Tar alla trasferta a Napoli dei tifosi dell’#Eintracht: “perché andarsi a cercare i guai?”… - TgrRaiAltoAdige : #Rassegnastampa. Buona domenica 12 marzo dalla redazione della TGR. Queste le prime pagine dei giornali oggi in edi… - nebenet : RT @simo07pado: Di solito il buon @MaxNerozzi è bravissimo con intercettazioni e documenti privati. Strano che ancora non abbia spiattellat… - marioalbanese1 : RT @guido_vaciago: @Pasky973 Domani sul giornale diamo una nostra analisi e anche qualche notizia a riguardo. Qui è un po' complicato farlo… -

Per eliminare, infine, le infiltrazioni dal soprastante impalcato, sarà tolta interamente la pavimentazione in bitume e asfalto, fino alla soletta, per poi posare una superficie impermeabile...La dimostrazione è avvenuta tramite la proiezionepalazzo comunale di immagini che ... 'Il' riporta una nota: "Apprendiamo dai giornali che sedicenti no vax hanno proiettato immagini della ...Il Pontefice lo precisa in un'intervista alargentino La Nacion, in cui commenta anche la ...la possibilità di cambiare il nome della Russia in 'Moscovia' dopo che una petizione online...

Il Giornale da Berlusconi agli Angelucci, nasce il network della nuova destra la Repubblica

Neanche quando, nel 2017, si è ritrovato a gestire in diretta il disastro più chiacchierato che la cerimonia abbia mai visto, con lo scambio della busta contenente il nome del vincitore che ha portato ...Contro il rigassificatore, contro le energie fossili e contro il governo. La manifestazione nazionale a Piombino di ieri parte però macchiata. Da alcune immagini di Giorgia Meloni e del governatore Eu ...