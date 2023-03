Il gagliardetto del Barcellona… sull’otto volante (Di domenica 12 marzo 2023) Il gagliardetto del Barcellona Novantadue anni fa, nel 1931, mentre il calcio iberico vedeva impegnate il “gotha” delle formazioni calcistiche nel massimo campionato nazionale nato nel 1928, non erano rari incontri amichevoli. Il gagliardetto odierno ci parla dell’amichevole tra il Barcellona e la formazione madrilena del Club Nacional de Madrid. Ricorda, infatti, una delle più sonore vittorie dei catalani in virtù del perentorio 8-1, da cui “otto volante”, inflitto alla malcapitata compagine madrilena estinta diversi anni fa. Il gagliardetto rispecchia lo stile minimale, ma non per questo sempre affascinante, dei gagliardetti spagnoli dell’epoca. Il ricamo, le finiture la passamaneria non sono certamente quelle splendide che saranno utilizzate negli anni a seguire. Lo stile dell’epoca, però, viene evidenziato. Un ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 12 marzo 2023) Ildel Barcellona Novantadue anni fa, nel 1931, mentre il calcio iberico vedeva impegnate il “gotha” delle formazioni calcistiche nel massimo campionato nazionale nato nel 1928, non erano rari incontri amichevoli. Ilodierno ci parla dell’amichevole tra il Barcellona e la formazione madrilena del Club Nacional de Madrid. Ricorda, infatti, una delle più sonore vittorie dei catalani in virtù del perentorio 8-1, da cui “otto”, inflitto alla malcapitata compagine madrilena estinta diversi anni fa. Ilrispecchia lo stile minimale, ma non per questo sempre affascinante, dei gagliardetti spagnoli dell’epoca. Il ricamo, le finiture la passamaneria non sono certamente quelle splendide che saranno utilizzate negli anni a seguire. Lo stile dell’epoca, però, viene evidenziato. Un ...

