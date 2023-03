Il Cristo senza verbo di Rezza, tra grottesco ed umana disperazione (Di domenica 12 marzo 2023) Bergamo. Una carne senza verbo. È Il Cristo in Gola di Antonio Rezza, proiettato a Bergamo Film Meeting sabato 11 marzo allo Schermo Bianco, con una collaborazione con The Blank Contemporary Art per la sezione Incontri: Cinema e Arte Contemporanea. Un appuntamento che quest’anno ha visto protagonista Antonio Rezza, performer ed attore teatrale che da fine anni Ottanta ha instaurato un sodalizio artistico con l’artista Flavia Mastrella. Duo che ha prodotto il film, ma che ha visto poi Rezza passare da dietro la macchina da presa alla scena, per interpretare un Cristo adulto che non riesce a comunicare con chi lo circonda. Una mancanza di comunicazione che accompagna un senso di solitudine, un disagio claustrofobico che parte proprio dai luoghi e dallo spazio. “Il mio ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 marzo 2023) Bergamo. Una carne. È Ilin Gola di Antonio, proiettato a Bergamo Film Meeting sabato 11 marzo allo Schermo Bianco, con una collaborazione con The Blank Contemporary Art per la sezione Incontri: Cinema e Arte Contemporanea. Un appuntamento che quest’anno ha visto protagonista Antonio, performer ed attore teatrale che da fine anni Ottanta ha instaurato un sodalizio artistico con l’artista Flavia Mastrella. Duo che ha prodotto il film, ma che ha visto poipassare da dietro la macchina da presa alla scena, per interpretare unadulto che non riesce a comunicare con chi lo circonda. Una mancanza di comunicazione che accompagna un senso di solitudine, un disagio claustrofobico che parte proprio dai luoghi e dallo spazio. “Il mio ...

