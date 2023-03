Il corteo a Cutro, manifestanti in spiaggia suonano «La canzone di Marinella» – Il video (Di domenica 12 marzo 2023) In migliaia hanno sfilato oggi, 11 marzo a Steccato di Cutro, dove 15 giorni fa è avvenuta una delle più gravi stragi di migranti nel naufragio di una nave a un centinaio di metri dalla spiaggia. Tra loro, tanti giovani che una volta raggiunto il luogo della tragedia hanno deciso di suonare – accompagnati da violini, chitarre e flauto traverso – il brano di Faber La canzone di Marinella. Lo stesso cantato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni in occasione dei festeggiamenti per il cinquantesimo compleanno del vicepremier che ha scatenato non poche critiche. Un brano, questo, che Fabrizio Dé Andrè ha scritto nel 1964 ispirandosi a un fatto di cronaca avvenuto undici anni prima, ovvero l’uccisione di una prostituta, abbandonata poi in un fiume. Anni dopo è stato ricostruito che quella donna si chiamava Maria Boccuzzi, ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) In migliaia hanno sfilato oggi, 11 marzo a Steccato di, dove 15 giorni fa è avvenuta una delle più gravi stragi di migranti nel naufragio di una nave a un centinaio di metri dalla. Tra loro, tanti giovani che una volta raggiunto il luogo della tragedia hanno deciso di suonare – accompagnati da violini, chitarre e flauto traverso – il brano di Faber Ladi. Lo stesso cantato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni in occasione dei festeggiamenti per il cinquantesimo compleanno del vicepremier che ha scatenato non poche critiche. Un brano, questo, che Fabrizio Dé Andrè ha scritto nel 1964 ispirandosi a un fatto di cronaca avvenuto undici anni prima, ovvero l’uccisione di una prostituta, abbandonata poi in un fiume. Anni dopo è stato ricostruito che quella donna si chiamava Maria Boccuzzi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Naufragio migranti, a Steccato di Cutro il giorno del corteo per 'verità e giustizia': i manifestanti si stanno dir… - localteamtv : Corteo a Cutro, l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano: 'L'unico obiettivo del Cdm a Cutro è stato salvare l'immagine d… - localteamtv : Corteo a Cutro, parla Luca Casarini (Mediterranea Saving Humans): 'Da governo un provvedimento vergognoso e demagog… - micheledammicc1 : L’EX SINDACO LUCANO A CAPO DEL CORTEO A CUTRO. MANCA IL BUSINESS? VERO? AHIA AHIA ! TEMPI DURI PER I “ TROPPO BUONISTI”! - infoitinterno : Cutro, migliaia in corteo. Le lacrime e la rabbia dei superstiti- -