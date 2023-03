Il club inglese rischia la decurtazione dei punti per non aver pagato puntualmente giocatori e staff

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Wigan Athletic sta attualmente affrontando una potenziale detrazione di trea causa del mancato pagamento puntuale dei proprie dellosecondo The Sun. Riferisce che ilnon è riuscito a pagare i propri stipendi per la quarta volta in questa stagione, ma dovrebbero effettuare il pagamento questa settimana. Tuttavia, questa non è la prima volta che Wigan ha avuto problemi con il pagamento del proprio personale. Ilha già ricevuto condanne sospese in passato per incidenti simili. Secondo il rapporto, la English Football League (EFL) sta monitorando attentamente la situazione e probabilmente prenderà provvedimenti se ilnon riuscirà a rispettare i propri obblighi finanziari. Hanno perso 3-0 contro la ...