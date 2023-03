Il canile Comunale di Napoli cerca volontari: come presentare le domande (Di domenica 12 marzo 2023) “La Collina di Argo” non è solo un canile, ma un luogo dove fare esperienza e conoscere davvero che cosa significhi entrare in relazione con un animale e con un cane in particolare. Sabato 25 marzo 2023 alle ore 10:00, presso La Collina di Argo in via Janfolla, n. 229/245 si svolgerà un’ulteriore sessione di Leggi su 2anews (Di domenica 12 marzo 2023) “La Collina di Argo” non è solo un, ma un luogo dove fare esperienza e conoscere davvero che cosa significhi entrare in relazione con un animale e con un cane in particolare. Sabato 25 marzo 2023 alle ore 10:00, presso La Collina di Argo in via Janfolla, n. 229/245 si svolgerà un’ulteriore sessione di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StellaSirio60 : RT @enpaarezzo: Vi aspettiamo oggi, fino alle 20, all’esselunga di Arezzo per raccogliere il cibo a favore del canile comunale ???? #enpa #ar… - Mimagaan : RT @enpaarezzo: Vi aspettiamo oggi, fino alle 20, all’esselunga di Arezzo per raccogliere il cibo a favore del canile comunale ???? #enpa #ar… - helmvergara1 : RT @enpaarezzo: Vi aspettiamo oggi, fino alle 20, all’esselunga di Arezzo per raccogliere il cibo a favore del canile comunale ???? #enpa #ar… - Rosapeli1 : RT @enpaarezzo: Vi aspettiamo oggi, fino alle 20, all’esselunga di Arezzo per raccogliere il cibo a favore del canile comunale ???? #enpa #ar… - Patty19240789 : RT @enpaarezzo: Vi aspettiamo oggi, fino alle 20, all’esselunga di Arezzo per raccogliere il cibo a favore del canile comunale ???? #enpa #ar… -