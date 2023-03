Il call center ucraino per i soldati russi che vogliono scappare, così Kiev prova a svuotare le truppe di Mosca (Di domenica 12 marzo 2023) La guerra della russia contro l’Ucraina si trova in una fase cruciale. E l’esercito di Kiev ha istituito un servizio di sostegno psicologico per i soldati russi che vogliono deporre le armi. Le forze ucraine, così facendo, sperano di poter rendere più semplice possibile la resa, ma anche l’aiuto a quanti sono stati chiamati a combattere anche contro la loro volontà. Ma molti soldati russi non vogliono morire in Ucraina. A riportare la notizia è il Los Angeles Times. E così, dallo scorso settembre, l’esercito ucraino ha gestito una hotline denominata “Voglio vivere” che fornisce assistenza e istruzioni per i soldati russi che vogliono abbandonare il ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) La guerra dellaa contro l’Ucraina si trova in una fase cruciale. E l’esercito diha istituito un servizio di sostegno psicologico per ichedeporre le armi. Le forze ucraine,facendo, sperano di poter rendere più semplice possibile la resa, ma anche l’aiuto a quanti sono stati chiamati a combattere anche contro la loro volontà. Ma moltinonmorire in Ucraina. A riportare la notizia è il Los Angeles Times. E, dallo scorso settembre, l’esercitoha gestito una hotline denominata “Voglio vivere” che fornisce assistenza e istruzioni per icheabbandonare il ...

