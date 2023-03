IL BIG MATCH FRA LECCO E PORDENONE TERMINA SENZA RETI (Di domenica 12 marzo 2023) LECCO-PORDENONE 0-0 LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (43? st Zambataro), Ardizzone (26? st Lakti), Zuccon, Girelli, Lepore; Buso (9? st Tordini), Pinzauti (26? st Bunino). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Cusumano, Bianconi, Galli. All.: Foschi. PORDENONE (4-3-2-1): Festa; Bruscagin, Pirrello (32? st Negro), Ajeti, Benedetti; Gucher (22? st Piscopo), Burrai, Pinato; Zammarini, Palombi (32? st Magnaghi); Dubickas (43? st Deli). A disp.: Martinez, Giust, Andreoni, Giorico, Maset, La Rosa, Ingrosso, Destito. All.: Stefani. ARBITRO: Cavaliere di Paola, assistenti Pragliola di Terni e Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale Bonacina di Bergamo. NOTE: ammoniti Pinato, Ajeti e Tordini. Angoli 3-7. Recupero: 0? pt, 3? st. PRIMA FRAZIONE 1? partiti al Rigamonti-Ceppi: il ... Leggi su udine20 (Di domenica 12 marzo 2023)0-0(3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (43? st Zambataro), Ardizzone (26? st Lakti), Zuccon, Girelli, Lepore; Buso (9? st Tordini), Pinzauti (26? st Bunino). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Cusumano, Bianconi, Galli. All.: Foschi.(4-3-2-1): Festa; Bruscagin, Pirrello (32? st Negro), Ajeti, Benedetti; Gucher (22? st Piscopo), Burrai, Pinato; Zammarini, Palombi (32? st Magnaghi); Dubickas (43? st Deli). A disp.: Martinez, Giust, Andreoni, Giorico, Maset, La Rosa, Ingrosso, Destito. All.: Stefani. ARBITRO: Cavaliere di Paola, assistenti Pragliola di Terni e Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale Bonacina di Bergamo. NOTE: ammoniti Pinato, Ajeti e Tordini. Angoli 3-7. Recupero: 0? pt, 3? st. PRIMA FRAZIONE 1? partiti al Rigamonti-Ceppi: il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PantheonVerona : Vincono Clivense, Plateola e Ambrosiana. Lotta serrata in testa alla classifica del girone a di Eccellenza. Fra tre… - andreasap00 : @Romiche18 @CheccoCasano Certo, 20 di cui 3 in cui ha giocato 7 minuti e una 10 perché tornava dall’infortunio. Qui… - DanielsH796 : @NandoPiscopo1 @aceinibitore @VolCasciavit @AnStorti @manu__99 Chi Pellegrini? Ennesimo sopravvalutato italiano che scompare nei big match - NandoPiscopo1 : @aceinibitore @VolCasciavit @DanielsH796 @AnStorti @manu__99 Non ha avuto problemi fisici rispetto agli ultimi 2 an… - NandoPiscopo1 : @aceinibitore @VolCasciavit @DanielsH796 @AnStorti @manu__99 Dybala è un discorso a parte, uno perché è finito in u… -