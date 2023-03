«Il 41bis pensato per i mafiosi: che senso ha per Cospito?». L’affondo delle figlie dell’anarchico Pinelli a Non è l’Arena – Il video (Di domenica 12 marzo 2023) «Possiamo pensare che mio padre (Giuseppe Pinelli, ndr) non avrebbe lasciato da solo Cospito». È quanto racconta a Non è l’Arena Claudia Pinelli, figlia dell’anarchico Giuseppe, morto pochi minuti dopo la mezzanotte del 15 dicembre 1969, precipitando dal quarto piano della questura di Milano. Nell’intervista, che andrà in onda durante la puntata di stasera del talk show condotto da Massimo Giletti, le figlie del ferroviere parlano della vicenda dell’anarchico detenuto oggi al 41 bis per il reato di strage politica, da quattro mesi in sciopero della fame. «Cospito sta portando avanti la battaglia non solo per se stesso ma perché si rimetta in discussione il regime del 41 bis», dice invece Silvia Pinelli che aggiunge, inoltre, come il ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) «Possiamo pensare che mio padre (Giuseppe, ndr) non avrebbe lasciato da solo». È quanto racconta a Non èClaudia, figliaGiuseppe, morto pochi minuti dopo la mezzanotte del 15 dicembre 1969, precipitando dal quarto piano della questura di Milano. Nell’intervista, che andrà in onda durante la puntata di stasera del talk show condotto da Massimo Giletti, ledel ferroviere parlano della vicendadetenuto oggi al 41 bis per il reato di strage politica, da quattro mesi in sciopero della fame. «sta portando avanti la battaglia non solo per se stesso ma perché si rimetta in discussione il regime del 41 bis», dice invece Silviache aggiunge, inoltre, come il ...

