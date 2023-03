I tre cani poliziotto e il salvataggio della nutria Camillo in tv (Di domenica 12 marzo 2023) Nella puntata del 12 marzo di Dalla parte degli animali, in onda su Retequattro, si parlerà anche dei due barboncini romanissimi Nel verde scenario dello studio cascina Bob, Nice Spirit e Leone, cani poliziotto, daranno una bella dimostrazione di quanto i nostri quattrozampe possano essere d’aiuto per sconfiggere il crimine. Seguiremo il salvataggio della nutria Camillo. La piccola Stella aprirà le porte del bosco e del Cras Stella del Nord a chi ama e ammira gli animali selvatici. Questo e molto altro ancora nella nuova puntata, sempre molto animalista, di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: un format che ha a cuore la ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 marzo 2023) Nella puntata del 12 marzo di Dalla parte degli animali, in onda su Retequattro, si parlerà anche dei due barboncini romanissimi Nel verde scenario dello studio cascina Bob, Nice Spirit e Leone,, daranno una bella dimostrazione di quanto i nostri quattrozampe possano essere d’aiuto per sconfiggere il crimine. Seguiremo il. La piccola Stella aprirà le porte del bosco e del Cras Stella del Nord a chi ama e ammira gli animali selvatici. Questo e molto altro ancora nella nuova puntata, sempre molto animalista, di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: un format che ha a cuore la ...

