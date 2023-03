I soldi fanno la felicità, lo dice la scienza. Lo studio: 'Con redditi più elevati il benessere è maggiore' (Di domenica 12 marzo 2023) 'I soldi non fanno la felicità ' recita il vecchio adagio, ma è forse arrivato il momento di smentire la convinzione popolare. Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the ... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023) 'Inonla' recita il vecchio adagio, ma è forse arrivato il momento di smentire la convinzione popolare. Secondo un recentepubblicato sulla rivista Proceedings of the ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #DeLaurentiis a #Radio24: 'Lo dissi ad #Agnelli che voleva farlo per un élite... Sbagliato fare le competizioni att… - MaurizioTorchi2 : RT @PopuliNon: @PieroSansonetti QUANDO I GIORNALETTI DA 4 SOLDI SONO TUTTI DI SINISTRA E FANNO FINTA DI NULLA . - LucaViaggio : @GiorgiaMeloni @GuidoCrosetto Buzzi: “Con immigrati si fanno molti più soldi che con la droga” Lo stato per l'en… - MarcoN17023399 : @RescueMed Cosa non fanno fare i soldi... - gisellebardot : RT @Massimo71000: @gisellebardot Lo fanno solamente per soldi, null'altro -