I Santi di Lunedì 13 Marzo 2023

San LEANDRO DI SIVIGLIA Vescovo Cartagena (Spagna), ca. 545 – Siviglia, ca. 600Di antica famiglia romana, Leandro nasce a Cartagena verso il 540. Il padre Saveriano muore ancora giovane e tocca a lui prendersi cura dei fratelli Florentina, Fulgenzio e Isidoro, che sceglieranno tutti lo stato religioso e diverranno Santi. Isidoro, in particolare, con le sue 'Etimologie' diverrà uno degli scrittori più famosi del Medioevo. Anche Leandro si fa monaco e verso il 577-578 viene nominato vescovo di Siviglia. In Spagna sono al potere da più di un secolo i visigoti, in maggioranza…www.Santiebeati.it/dettaglio/43000 Santa DULCE (MARIA RITA) LOPES PONTES DE SOUZA BRITO Vergine Salvador de Bahia, Brasile, 26 maggio 1914 – Salvador de Bahia, Brasile, 13 Marzo 1992Maria Rita Lopes Pontes de Souza Brito nacque a Salvador de Bahia, in Brasile, ...

