I carri armati di Hitler nel nuovo libro di Barbarito

Roma, 12 mar – Dalla vittoria di Sedan, nel 1870, l'esercito tedesco si è affermato in Europa per la sua potenza, diventando senza ombra di dubbio il più forte al mondo sia nel corso della prima che della seconda guerra mondiale. Ma a credere nei carri armati, come sistema per superare la guerra di trincea, erano stati gli inglesi e i francesi, nel corso del primo conflitto mondiale. I primi credettero sin da subito sull'installazione di cingoli su veicoli a motore, utili a superare trincee e terreni dissestati, i secondo introdussero la torretta sul punto più alto dei mezzi, dotati di un solo cannone, più mobile. Un'intuizione mai più abbandonata. Ma fu la Germania, prima durante la Repubblica di Weimar poi, in maniera ancor più decisa, con l'avvento del regime di Hitler e il riarmo decretato dal Fuhrer in barba alle limitazioni del ...

