Hulk Hogan: "Contento per Rey, ma vorrei anche i Rougeau Brothers nella Hall of Fame" (Di domenica 12 marzo 2023) Come consacrazione di una lunga e prestigiosa carriera, Rey Mysterio verrà introdotto nella Hall of Fame 2023. Questa notizia in parte ha stupito il WWE Universe, che sin dall'inizio dell'anno si interroga su quale potrebbe essere la lista di wrestler fregiati di questa onorificenza. Tra chi si è mostrato entusiasta per la scelta di quest'anno c'è chi, come Hulk Hogan, rilancia la posta in gioco, facendo il nome di un tag team molto famoso come meritevole di tale nomina: i Rougeau Brothers. Jacques e Raymond "Oh mio Dio! Rey Mysterio! Nessuno è più meritevole di lui" ha dichiarato l'Hulkster sul suo profilo di YouTube "Un grande campione, un grande papà e un grande marito…Per tanti anni ha portato avanti il suo vessillo, ma poi mi sono ...

