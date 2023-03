Hockey ghiaccio, Alps League 2023: sorride solo Cortina. Ritten, Vipiteno e Unterland vanno K.O (Di domenica 12 marzo 2023) Sabato decisamente complicato per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2022-2023. Ritten, Unterland e Vipiteno hanno infatti perso gara-3 complicando non poco il proprio cammino. Si salva solo Cortina, unica al momento ad essere in vantaggio nella serie. La compagine veneta infatti ha superato Lustenau per 4-1 (conducendo 2-1 la serie) in un match deciso soltanto nel periodo. Dopo infatti il primo squillo di Traversa (10:08) gli austriaci pareggiano i conti nelle battute finali del secondo atto con Ratz (19:59), salvo poi subire la riscossa di Cortina nel terzo tempo con i goal di Parini (11:25), Faloppa (14:33) e Saha (15:39). Nulla da fare per Ritten, la quale ha dovuto cedere il passo al ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Sabato decisamente complicato per le squadre italiane impegnate nel Campionato2022-hanno infatti perso gara-3 complicando non poco il proprio cammino. Si salva, unica al momento ad essere in vantaggio nella serie. La compagine veneta infatti ha superato Lustenau per 4-1 (conducendo 2-1 la serie) in un match deciso soltanto nel periodo. Dopo infatti il primo squillo di Traversa (10:08) gli austriaci pareggiano i conti nelle battute finali del secondo atto con Ratz (19:59), salvo poi subire la riscossa dinel terzo tempo con i goal di Parini (11:25), Faloppa (14:33) e Saha (15:39). Nulla da fare per, la quale ha dovuto cedere il passo al ...

