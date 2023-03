Ho visto Kvaradona... (Di domenica 12 marzo 2023) Metti un telecronista georgiano di Setanta Sport, al gol di Khvicha Kvaratskhelia contro l'Atalanta. E metti un'azione personale, così travolgente, da fargli intonare il famosissimo coro per Maradona. Parafrasato con Kvaradona: "O mamma, mamma, mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Kvaradona, ho visto Kvaradona, uè mamma, innamorato son..." Alessandro Cardito Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 12 marzo 2023) Metti un telecronista georgiano di Setanta Sport, al gol di Khvicha Kvaratskhelia contro l'Atalanta. E metti un'azione personale, così travolgente, da fargli intonare il famosissimo coro per Maradona. Parafrasato con: "O mamma, mamma, mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho, ho, uè mamma, innamorato son..." Alessandro Cardito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una leggenda che rimane senza parole davanti a un gol leggendario. La reazione di Van Basten alla rete di Kvara fa… - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Il telecronista impazzisce per il gol di Kvara e canta in diretta 'Ho visto Kvaradona' - marcotonym : RT @Andrea1994___: Volevo farvi sentire l'esultanza dei telecronisti Georgiani al goal di ieri di Kvara. Ancora non ci credo.. 'Ho visto K… - infoitsport : Il telecronista impazzisce per il gol di Kvara e canta in diretta: 'Ho visto Kvaradona' - tabarro63 : RT @tuttonapoli: Il telecronista impazzisce per il gol di Kvara e canta in diretta 'Ho visto Kvaradona' -