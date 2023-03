“Ho visto Kvaradona” il gol di Kvaratskhelia fa cantare il telecronista georgiano – VIDEO (Di domenica 12 marzo 2023) Il gol di Kvicha Kvaratskhelia in Napoli-Atalanta fa cantare il giornalista georgiano: “Ho visto Kvaradona“. Kvaratskhelia orgoglio della Georgia. L’attaccante ex Dinamo Batumi a 22 anni è idolo assoluto del popolo georgiano che oramai è diventato anche tifoso del Napoli, grazie alle sue prodezze. Ogni volta che gioca il Napoli ci sono voli che trasportano decine di georgiano che arrivano nel capoluogo partenopeo solo per vedere Kvaratskhelia, a cui si aggiunge la folta comunità georgiana già residente in Italia. “Ho visto Kvaradona” La rete messa a segno da Kvaratskhelia in Napoli-Atalanta ha fatto impazzire Francesco Repice, radiocronista Rai che si è esaltato nel commentare ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 marzo 2023) Il gol di Kvichain Napoli-Atalanta fail giornalista: “Ho“.orgoglio della Georgia. L’attaccante ex Dinamo Batumi a 22 anni è idolo assoluto del popoloche oramai è diventato anche tifoso del Napoli, grazie alle sue prodezze. Ogni volta che gioca il Napoli ci sono voli che trasportano decine diche arrivano nel capoluogo partenopeo solo per vedere, a cui si aggiunge la folta comunità georgiana già residente in Italia. “Ho” La rete messa a segno dain Napoli-Atalanta ha fatto impazzire Francesco Repice, radiocronista Rai che si è esaltato nel commentare ...

