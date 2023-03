Highlights e gol Fulham-Arsenal 0-3, Premier League 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 12 marzo 2023) Gli Highlights e i gol di Fulham-Arsenal, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Premier League 2022/2023, in cui la formazione ospite si è imposta nei confronti dei padroni di casa mediante un secco 3-0: a decidere la contesa sono le reti messe a referto da Gabriel, Gabriel Martinelli e Martin Odegaard. In virtù di questo risultato i ragazzi guidati da Mikel Arteta tornano ad avere cinque punti di vantaggio (66) nei confronti della prima inseguitrice che è il Manchester City. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Glie i gol di, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di, in cui la formazione ospite si è imposta nei confronti dei padroni di casa mediante un secco 3-0: a decidere la contesa sono le reti messe a referto da Gabriel, Gabriel Martinelli e Martin Odegaard. In virtù di questo risultato i ragazzi guidati da Mikel Arteta tornano ad avere cinque punti di vantaggio (66) nei confronti della prima inseguitrice che è il Manchester City. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

