Highlights e gol Cremonese-Fiorentina 0-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 12 marzo 2023) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Cremonese-Fiorentina 0-2, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo Zini primo tempo equilibrato ma Rolando Mandragora (già marcatore all’andata) segna il gol del vantaggio, poi nella ripresa il solito scatenato Arthur Cabral chiude i giochi nonostante una reazione di cuore dei lombardi che però non si tramuta in reti. Di seguito ecco le immagini salienti. Terza vittoria di fila in campionato per i viola, ora in corsa per la zona Europa. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la ventiseiesima giornata di. Allo Zini primo tempo equilibrato ma Rolando Mandragora (già marcatore all’andata) segna il gol del vantaggio, poi nella ripresa il solito scatenato Arthur Cabral chiude i giochi nonostante una reazione di cuore dei lombardi che però non si tramuta in reti. Di seguito ecco le immagini salienti. Terza vittoria di fila in campionato per i viola, ora in corsa per la zona Europa. LE PAGELLE SportFace.

