HIGHLIGHTS | Bologna e Lazio non si fanno male | reti bianche al ‘Dall’Ara’

(Di domenica 12 marzo 2023) Nell’anticipo serale del sabato, ladi Sarri non va oltre lo 0-0 al cospetto di un buon: fallito il sorpasso all’Inter In una giornata, la 26esima, che ha… L'articolonon sialè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CMercatoNews : #BolognaLazio ????????, tanto fumo e poco arrosto: 0-0 al #DallAra - Milannews24_com : Milan Bologna Primavera 1-0: ad Abate basta Traorè - Milannews24_com : Milan Bologna Primavera LIVE: le formazioni ufficiali del match - vnb_andrea : RT @VuNereBologna: Dominio bianconero a Berlino ?? #VNB | #Virtus | #EuroLeague - VuNereBologna : Dominio bianconero a Berlino ?? #VNB | #Virtus | #EuroLeague -

Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall'Ara,e Lazio si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A ...Mentre- Lazio è terminata 0 - 0 ( TUTTI GLIDI SERIE A ). La cronaca di Empoli - Udinese ( GLI) In avvio pericoloso Marin su punizione, poi è Udogie a sfiorare la rete ...- Lazio,e tabellino della sfidaLa ripresa viaggia ancora sui binari di un equilibrio che fatica ad essere scalfito anche per la serata negativa dei due attacchi, che non riescono ...

Bologna-Lazio 0-0, gli highlights: Ferguson fermato dal palo Sky Sport

Bologna - Lazio 0-0 highlights: le azioni principali della sfida della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/23.Una vittoria avrebbe significato secondo posto in classifica con sorpasso sull'Inter. La Lazio deve accontentarsi di un pari a Bologna al termine di una gara ad alta intensità. Meglio i padroni di ...