(Di domenica 12 marzo 2023) Nel passaggio da una temperie culturale a un’altra, le opere di uno scrittore corrono facilmente il rischio di fraintendimenti, più o meno gravi: il caso di Ernestè tra first appeared on il manifesto.

... un'immagine di Ernest. Se esistesse la pagina "scrittore italiano" avrebbe la foto di ... A differenza degli altri non è pane per bookblogger, né per studenti diwanna - be maledetti. ...'Mentre lavoravo mi ripetevo una frase di: 'scrivi la cosa più autentica che sai''. Francesca Giannone racconta come è nato La ... E poi vecchie foto in bianco e nero, documenti,d'...... da d'Annunzio a Thomas Mann, a Jünger, a Zweig, a Rilke, a Freud, per non dire die di ... Ledi d'Annunzio militare suo malgrado sono una litania di imprecazioni miste a sconforto: "...

Hemingway, lettere di un Papa distante Il Manifesto

Hemingway, la boxe e le lettere rubate Ad oggi, le lettere riguardanti la sfida del 1929 non sono state ritrovate, come riporta il Guardian in un articolo. Mason riferisce che uno dei presunti ...C’è stato un momento in cui l’autore americano ha smesso di essere uno scrittore per restare unicamente un personaggio