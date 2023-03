Haaland al Psg, notizia dalla Francia: offerta monstre al Manchester City! (Di domenica 12 marzo 2023) Erling Haaland, dopo 3 stagioni con la maglia del Borussia Dortmund, l’estate scorsa è approdato al Manchester City: la società dei Citizens ha pagato la clausola rescissoria da 60 milioni che legava l’attaccante norvegese al club tedesco. Haaland, nonostante la giovane età, è ormai un attaccante completo a tutti gli effetti e i numeri dell’attaccante norvegese faranno parlare per molti anni. Con la maglia del City, per esempio, ha già eguagliato Aguero nei gol segnati in una sola stagione: 26 gol in sole 22 partite, a testimoniare che i centri non si fermeranno di certo qua. Calciomercato, Haaland al PSG? L’offerta per il norvegese Numeri e prestazioni alla mano, il prezzo del cartellino di Haaland è sicuramente in continua crescita e in periodi come questi, solo una big ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 marzo 2023) Erling, dopo 3 stagioni con la maglia del Borussia Dortmund, l’estate scorsa è approdato alCity: la società dei Citizens ha pagato la clausola rescissoria da 60 milioni che legava l’attaccante norvegese al club tedesco., nonostante la giovane età, è ormai un attaccante completo a tutti gli effetti e i numeri dell’attaccante norvegese faranno parlare per molti anni. Con la maglia del City, per esempio, ha già eguagliato Aguero nei gol segnati in una sola stagione: 26 gol in sole 22 partite, a testimoniare che i centri non si fermeranno di certo qua. Calciomercato,al PSG? L’per il norvegese Numeri e prestazioni alla mano, il prezzo del cartellino diè sicuramente in continua crescita e in periodi come questi, solo una big ...

