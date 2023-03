Guido Crosetto, il fuori programma spiazza tutti (Di domenica 12 marzo 2023) Durante un evento solenne nel cortile d'onore del Palazzo Ducale di Modena c'è stato un particolare che non è sfuggito ai più ma che, anzi, ha quasi interamente conquistato l'opinione pubblica. Un assaggio di umanità, sempre poco evidente in questi contesti cosí formali e ufficiosi, che ha fatto bene al pubblico. Il Ministro Guido Crosetto, durante il giuramento di uno dei giovani soldati e allievi, dopo avergli stretto la mano, come da protocollo, gli ha tolto il berretto e lo ha abbracciato per qualche secondo come fosse un figlio, dimostrando grande umanità. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Durante un evento solenne nel cortile d'onore del Palazzo Ducale di Modena c'è stato un particolare che non è sfuggito ai più ma che, anzi, ha quasi interamente conquistato l'opinione pubblica. Un assaggio di umanità, sempre poco evidente in questi contesti cosí formali e ufficiosi, che ha fatto bene al pubblico. Il Ministro, durante il giuramento di uno dei giovani soldati e allievi, dopo avergli stretto la mano, come da protocollo, gli ha tolto il berretto e lo ha abbracciato per qualche secondo come fosse un figlio, dimostrando grande umanità. Visualizza questo post su Instagram ...

