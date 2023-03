Guerra Ucraina, Schlein: "Sostenere diritto difesa Kiev" (Di domenica 12 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2023 "Dobbiamo continuare a Sostenere in modo pieno il popolo ucraino che ha diritto di difendersi, dobbiamo continuare a sostenerlo, ma accanto a questo dobbiamo chiedere un protagonismo più forte all'Ue per uno sforzo politico e diplomatico". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea del Pd, in corso al Centro congressi la Nuvola, a Roma. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2023 "Dobbiamo continuare ain modo pieno il popolo ucraino che hadi difendersi, dobbiamo continuare a sostenerlo, ma accanto a questo dobbiamo chiedere un protagonismo più forte all'Ue per uno sforzo politico e diplomatico". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, all'assemblea del Pd, in corso al Centro congressi la Nuvola, a Roma. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

