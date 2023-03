Grande Fratello Vip 7, giorno 174: commenti al live (Di domenica 12 marzo 2023) giorno 174 In questo post potrete commentare il live della settima edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 12 marzo 2023)174 In questo post potrete commentare ildella settima edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - DanieleGianca : @Doriana38380207 @pormeccartnei74 Me sembra la classica domanda da provino del grande fratello - ginoce1 : @fi_ste @GhoulamFaouzi @DAZN_IT @1926_cri @luigi_lb7 @maxmassi969 Non solo Campione in campo! Anche nella vita! ha… -