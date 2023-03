Grand Prix di Ritmica | Raffaeli non delude le attese | conquista il concorso generale

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 marzo 2023) Sofiadifende con orgoglio i colori italiani aldi Ginnasticaa Marbella, in Spagna, in scena al Palacio de los Deportes “Elena Benitez” dal 10 al 12 marzo L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha portato in pedana il nuovo programma sui quattro attrezzi, del tutto rinnovato e visto per la prima volta nelle due tappe del Campionato Nazionale di Serie A1, in preparazione per l’esordio nel circuito di World Cup ad Atene della prossima settimana. E la campionessa mondiale in carica, al debutto internazionale nella stagione 2023, ha concluso la competizione in maniera intelligente e non si è smentita nel saper gestire le proprie emozioni e gli elementi nuovi non ancora completamente assimilati in un contesto di gara. La 19enne di Chiaravalle ha fatto suo il...