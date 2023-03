Governo del Lazio | ultimi ritocchi per la giunta Rocca

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 marzo 2023) È slittata un'altra volta la chiusura della partita sulladel. La squadra avrebbe dovuto essere pronta entro venerdì, come aveva detto lo stesso presidente Francesco(forse confidando eccessivamente nella velocità dei partiti), poi il termine è slittato a ieri mattina, quando addirittura circolava l'indiscrezione di un'imminente conferenza stampa. Invece - salvo ulteriori imprevisti - l'annuncio sarà dato stamattina in Sala Tevere. Anche perché domani si svolgerà il primo Consiglio regionale. Il nodo che ha tenuto il centrodestra appeso per giorni è stato, come sempre, quello delle deleghe. Data per assodata la presidenza dell'Aula ad Antonello Aurigemma di FdI, la trattativa si è spostata sugli assessorati mentre, al netto di alcune new entry, i nomi in squadra dovrebbero essere confermati. Anche lo schema 6-2-2, in ...