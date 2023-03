Google Pixel 6a in offerta su Amazon con caricatore da 30W (Di domenica 12 marzo 2023) Il Google Pixel 6a torna di nuovo in offerta su Amazon, ma questa volta insieme al caricabatteria originale da 30W USB-C. Potete acquistare lo smartphone 5G Android ad uno sconto del 24% all’incredibile prezzo di 369 euro (invece di 488 euro di listino), nelle tre colorazioni Grigio Antracite, Grigio Chiaro e Verde Salvia. Se siete interessati a questo dispositivo, vi conviene fare in fretta perché le scorte a disposizione per questa offerta termineranno tra 8 giorni esatti. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce; inoltre, potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali specifiche del device. offerta ... Leggi su optimagazine (Di domenica 12 marzo 2023) Il6a torna di nuovo insu, ma questa volta insieme al caricabatteria originale da 30W USB-C. Potete acquistare lo smartphone 5G Android ad uno sconto del 24% all’incredibile prezzo di 369 euro (invece di 488 euro di listino), nelle tre colorazioni Grigio Antracite, Grigio Chiaro e Verde Salvia. Se siete interessati a questo dispositivo, vi conviene fare in fretta perché le scorte a disposizione per questatermineranno tra 8 giorni esatti. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce; inoltre, potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali specifiche del device....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianlucagiorda : Google Pixel 6a è in offerta su Amazon con caricabatterie da 30 W incluso - infoitscienza : Google Pixel 7: ora al PREZZO GIUSTO con la nuova offerta di Amazon ( - infoitscienza : Google Pixel 6a e caricatore USB-C da 30W: bundle scontato di più di 100€ - ItaliaStartUp_ : Google Pixel 6a e caricatore USB-C da 30W: bundle scontato di più di 100€ - - ciropi : @lostviolin_ Io ho comprato il mio Google Pixel su PhineShock, non so dirti di assistenza, però prezzo basso e sped… -