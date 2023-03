Gollini: "Grazie Napoli..." (Di domenica 12 marzo 2023) Su Instagram, il Portiere Pierluigi Gollini, dopo la gara Napoli-Atalanta: “Una serata di pura felicità! Con questi ragazzi e con questi tifosi è tutto più facile! Grazie Napoli”. Il nostro Gollini ha sostituito molto bene Alex Meret, vittima di un fastidio la polso di una mano. A volte succede l'impensabile: il debutto in maglia Azzurra, che avviene proprio contro la squadra che ne detiene il cartellino (l'Atalanta). Gollini, attualmente, è in prestito, con diritto di riscatto, al Napoli, dall'Atalanta, fino a giugno 2023. Alessandro Cardito Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 12 marzo 2023) Su Instagram, il Portiere Pierluigi, dopo la gara-Atalanta: “Una serata di pura felicità! Con questi ragazzi e con questi tifosi è tutto più facile!”. Il nostroha sostituito molto bene Alex Meret, vittima di un fastidio la polso di una mano. A volte succede l'impensabile: il debutto in maglia Azzurra, che avviene proprio contro la squadra che ne detiene il cartellino (l'Atalanta)., attualmente, è in prestito, con diritto di riscatto, al, dall'Atalanta, fino a giugno 2023. Alessandro Cardito

