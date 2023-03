Golf | PGA Tour | Scottie Scheffler vola al comando del The Players Championship ad un round dal termine

(Di domenica 12 marzo 2023) Iisti del PGAhanno da poco archiviato un intenso sabato. I protagonisti del The(montepremi 25 milioni di dollari) si sono infatti congedati da una giornata composta dalla continuazione del secondo, e dall’intero terzo giro. Dopo 54 buche guida la leaderboard. L’americano piazza un gran -7 nella terza tornata, balzando alcon lo score provvisorio di -14 (202 colpi). Sono due le lunghezze di margine chevanta sull’australiano Min Woo Lee, che precede sempre di due colpi il connazionale Cam Davis. -9 e quarta posizione per il sudafricano Christiaan Bezuidenhout, per lo statunitense Chad Ramey, e per gli inglesi Aaron Rai e Tommy Fleetwood. Sul percorso par 72 del ...

Si è concluso il primo round del The Players Championship , uno dei tornei più ambiti e prestigiosi, sicuramente il più redditizio di tutto il percorso deldi. Tutti si attendevano i vari Rahm, McIlroy e Scheffler, ma al momento alla vetta della classifica c'è un uomo a sorpresa: l'americano, Chad Ramey. Il percorso rispetto al quale si arriverà ...Attesa che sta per terminare. Tutto il mondo delaspetta che inizi il The Players Championship , uno dei tornei più importanti di tutto ilTour . La competizione prenderà il via giovedì 9 marzo e proseguirà fino al 12 dello stesso mese in ...A partire da marzo tornano inoltre le accademie con i campioni dello sport come laAcademy per adulti e bambini guidata da un team di professionisti certificati. Dal 7 aprile la Tennis ...

Primi responsi dal The Players Championship. Ai vertici della classifica troviamo solo sorpresa. Male Mcllroy.I golfisti del PGA Tour hanno dato il via al cosiddetto quinto Major. Spazio infatti al The Players Championship (montepremi 25 milioni di dollari), evento nato nel 1974 e che anno dopo anno è divenut ...