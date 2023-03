Golf, DP World Tour: Edo Molinari 20esimo in Kenya, vince Campillo (Di domenica 12 marzo 2023) Edoardo Molinari chiude da miglior italiano, ma a vincere sul percorso del Kenya Open è stato Jorge Campillo. Lo spagnolo, alla seconda vittoria in carriera sul DP World Tour, si è imposto con un totale di 266 (69 68 63 66, -18) colpi. Alle sue spalle il giapponese Masahiro Kawamura, secondo con 268 (-16) davanti a un altro nipponico, Ryo Hisatsune, 3/o con 269 (-15) al pari dell’iberico Santiago Tarrio. Edoardo Molinari si è classificato ventesimo con 274 (68 71 69 66, -10). Più indietro Renato Paratore, in 55esima posizione con 281 (-3), e Francesco Laporta, 60esimo con 282 (-2). Campillo – 36 enne di Santander – ha chiuso il quarto round realizzando sei birdie, con un bogey. Dieci anni dopo l’ultima volta (Jordi Garcia Pinto nel 2013), uno spagnolo ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Edoardochiude da miglior italiano, ma are sul percorso delOpen è stato Jorge. Lo spagnolo, alla seconda vittoria in carriera sul DP, si è imposto con un totale di 266 (69 68 63 66, -18) colpi. Alle sue spalle il giapponese Masahiro Kawamura, secondo con 268 (-16) davanti a un altro nipponico, Ryo Hisatsune, 3/o con 269 (-15) al pari dell’iberico Santiago Tarrio. Edoardosi è classificato ventesimo con 274 (68 71 69 66, -10). Più indietro Renato Paratore, in 55esima posizione con 281 (-3), e Francesco Laporta, 60esimo con 282 (-2).– 36 enne di Santander – ha chiuso il quarto round realizzando sei birdie, con un bogey. Dieci anni dopo l’ultima volta (Jordi Garcia Pinto nel 2013), uno spagnolo ...

Golf, DP World Tour: Campillo primo in Kenya, Molinari 28esimo A Nairobi, lo spagnolo Jorge Campillo è volato, con un totale di 200 colpi ( - 13) al comando della classifica del Kenya Open . Dopo il 'moving day' di quest'evento del DP World Tour, il 36enne di Caceres ha un solo colpo di vantaggio sullo scozzese Robert MacIntyre , secondo con 201 ( - 12), a sua volta davanti al giapponese Masahiro Kawamura e al sudafricano Jayden ...