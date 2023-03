‘Gloria all’Ucraina’ | Zelensky | “Ecco chi è il soldato ucciso dai russi”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilucrainodopo aver gridatoha un nome. Si chiamava Alexander Matsievsky e da oggi sarà ricordato con il titolo di Eroe dell’Ucraina conferito dal presidente Volodymyr. “Un uomo che sarà ricordato per sempre per il suo coraggio, per la sua fede nell’Ucraina e per il suo”, dice il presidente dopo le comunicazioni ufficiali delle forze armate, che hanno identificato definitivamente il militare ripreso in un video diffuso alcuni giorni fa. Nel filmato, si vede ilucrainoa sangue freddo da militari, che aprono il fuoco dopo le parolepronunciate dal ...