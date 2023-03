Gli ultras del Napoli: «contro l’Eintracht sarà una guerra». In arrivo 8mila tra tedeschi, atalantini e serbi (Messaggero) (Di domenica 12 marzo 2023) Gli ultras del Napoli: «sarà una guerra». In arrivo in città 8mila tra atalantini e serbi. Ieri il Tar ha autorizzato la vendita dei biglietti per la trasferta dei tifosi tedeschi a Napoli, in occasione del match di ritorno per gli ottavi di finale di Champions League mercoledì al Maradona contro l’Eintracht Francoforte. Il Tar campano ha accolto il ricorso presentato dal club tedesco dopo che le autorità italiane avevano disposto il «divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania». Il divieto di vendita dei biglietti era stato stabilito dopo le informative della Digos e le analisi del Casms, il Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che avevano giudicato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) Glidel: «una». Inin cittàtra. Ieri il Tar ha autorizzato la vendita dei biglietti per la trasferta dei tifosi, in occasione del match di ritorno per gli ottavi di finale di Champions League mercoledì al MaradonaFrancoforte. Il Tar campano ha accolto il ricorso presentato dal club tedesco dopo che le autorità italiane avevano disposto il «divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania». Il divieto di vendita dei biglietti era stato stabilito dopo le informative della Digos e le analisi del Casms, il Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che avevano giudicato ...

