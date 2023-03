Gli sbarchi continuano. Altri 5 mila salvati. Si teme maxi ondata dalla Tunisia (Di domenica 12 marzo 2023) Secondo il governo potrebbero presto arrivare 900mila profughi. Roma fa pressing su Bruxelles, contatti col presidente del Consiglio Ue. Ieri marcia di solidarietà a Cutro, il mare restituisce un'... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Secondo il governo potrebbero presto arrivare 900profughi. Roma fa pressing su Bruxelles, contatti col presidente del Consiglio Ue. Ieri marcia di solidarietà a Cutro, il mare restituisce un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerdinandoC : È interessante vedere che succede quando un governo arrivato al potere in una bolla di ideologia scopre quella cosa… - SusannaCeccardi : Pieno sostegno e vicinanza al Ministro Piantedosi. Contro chi specula sui morti in mare per attaccarlo e’ bene rico… - SusannaCeccardi : Suor Anna Monia ha ragione! Basta sciacallaggio, la responsabilità delle morti in mare è solo degli scafisti che si… - Cinzia75Pd : RT @lg_marangon: Da quando Piantedosi è al Viminale, gli sbarchi sono quadruplicati rispetto allo stesso periodo della Lamorgese. Secondo… - arpia_l : RT @ilruttosovrano: Gli scafisti si sentono così braccati, in tutto il globo terracqueo, dal governo Meloni che nelle ultime 48 ore ci sono… -